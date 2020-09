Sony a déposé un brevet plus tôt cette année selon lequel la PS5 aura une sorte de compatibilité avec les deux ordinateurs portables.Un brevet fait allusion à une éventuelle compatibilité PSP et PS Vita avec PS5.Un brevet Sony déposé en début d'année et publié le 20 août pourrait donner des indices sur une éventuelle compatibilité de la PS5 avec la PSP et la PS Vita, les deux consoles portables de l'entreprise. Dans ce document, vous pouvez voir une illustration qui montre comment divers périphériques sont connectés à la console de jeu centrale, y compris les deux systèmes portables.L'illustration que vous pouvez voir ci-dessous ces lignes comprend des périphériques tels que les lunettes PS VR, la caméra PlayStation, les contrôleurs PS Move, le DualShock 4, un ensemble clavier et souris, une télécommande et un casque Bluetooth. Sony a déjà confirmé la compatibilité de tous ces systèmes avec PS5. De plus, une PSP est également représentée et le texte du brevet parle de PS Vita.PS5 pourrait être compatible avec PSP et PS Vita Image 2Le fait que la PSP et la PS Vita apparaissent mentionnées dans ce brevet pourrait donner des indices sur la compatibilité des deux consoles avec la PS5, bien qu'il ne soit pas indiqué dans quel sens elles auraient une fonctionnalité avec la machine de nouvelle génération de Sony. Il pourrait s'agir d'une compatibilité similaire à celle de la PS Vita avec la PS4, une connexion qui vous permet de jouer aux jeux de la console de bureau sur l'ordinateur portable.Il est vrai que Sony lui-même a déclaré relativement récemment que la PS5 ne serait compatible avec DualShock 4 que dans les jeux PS4, ce qui rend impossible l'utilisation du contrôleur de la génération actuelle dans les titres de nouvelle génération. Autrement dit, s'il existe une compatibilité avec la PSP et la PS Vita - quelque chose que nous devons encore considérer comme une rumeur - cela pourrait être couvert d'une manière ou d'une autre.Cette possibilité ajoute une nouvelle inconnue aux fonctionnalités de la PS5; la dernière que nous savions concernant sa compatibilité avec d'autres systèmes, en l'occurrence liés aux logiciels, est qu'il ne pourra pas faire tourner les jeux PS3, PS2 ou PlayStation. Quoi qu'il en soit, la console de nouvelle génération de Sony arrivera sur le marché plus tard cette année, bien que nous ne connaissions toujours pas sa date de lancement spécifique ou le prix auquel elle sera mise en vente.