Avant (Nintendo 64) / Après (Switch)



C'est une des plus grandes licences du jeu vidéo (pour beaucoup la référence des jeux de plateformes) et nous avons ça, Nintendo pouvait faire beaucoup mieux pour Super Mario 64 (non mais franchement TV Mode : 960×720 / Portable : 960×720...le tout en 4/3...30FPS...)