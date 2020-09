Jeux Video

Selon l’insider Nate the Hate qui a participé aux leaks de l’été en annonçant l’Indie World puis le Direct Mini (le mois dernier).Pas grand-chose si ce n’est que :- La compilation « Mario 3D » (64, Sunshine, Galaxy) était initialement prévue pour la semaine prochaine, pile pour la période des 35 ans du plombier. Les affaires de Covid-19 ont conduit à un report mais le lancement devrait toujours avoir lieu cette année, apparemment « près de noël » (donc décembre).- On ignore s’il en sera de même pour Super Mario 3D World Deluxe ou si lui attendra début 2021.Et c’est toutBon va falloir se faire une raison.Les fêtes vont tourner autour de Pikmin 3 DX, les remasters Mario et Bravely Default 2...(et le suivi AC, Smash et Pokémon)Seul Picross S Genesis peut sauver l'année