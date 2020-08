Chadwick Boseman ( 43 ans ), acteur principal du film de super-héros «Black Panther» sorti en 2018 et qui avait connu un succès planétaire au box-office, est décédé d'un cancer du côlon, a annoncé vendredi son agent. «Incarner King T'Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière», selon un communiqué publié sur les comptes de Boseman sur les réseaux sociaux. «Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille», ajoute le texte.

Who likes this ?

posted the 08/29/2020 at 03:06 AM by kurosama