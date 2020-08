Bonjour à tous, Avant de mettre en vente ma ps4 pro, je souhaiterai en connaître la valeur, s'il vous plaît. J'ai donc la console 1to avec sa boîte + 2 manettes et un casque sans fil gold de couleur noire qui a 3 mois. Merci d'avance.

posted the 08/28/2020 at 01:55 PM by ikki47