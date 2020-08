Go Nintendo

Environ 8,3 milliard de dollars, c'est la richesse actuelle de Nintendo, se plaçant ainsi comme la première entreprise du Japon en 2020 selon l'agence Risk Masters.Sachez que Nintendo s'était classé second en 2019 et que pendant la Wii la firme avait atteint les 10 milliard de dollars de richesse mais ils n'étaient alors pas les premiers au classement.Le classement 2020 :

- 2nd place "Shinetsu Chemical Industry" (813.0 billion yen)- 3rd place "SMC" (536.7 billion yen)- 4th place ``KEYENCE'' (477.6 billion yen)- 5th place ``FANUC'' (405.8 billion yen)- 6th place ``Seven & i Holdings'' (374.7 billion yen)- 7th place ``SECOM'' (360.1 billion yen) (Yen)- 8th place ``Taisei Construction'' (274.7 billion yen)- 9th place ``Shimano'' (266.9 billion yen)- 10th place ``ROHM'' (257.3 billion yen)- 11th place ``Koito Manufacturing'' (242.2 billion yen)- 12 Shionogi Pharmaceutical (228.9 billion yen)- 13th Taisho Pharmaceutical Holdings (223.8 billion yen)- 14th Hoshizaki (215 billion yen)- 15th JGC Holdings (211.3 billion yen)- 16th ``Alfresa Holdings'' (209.3 billion yen)- 17th place ``Medipal Holdings'' (203.6 billion yen)- 19th place ``OMRON'' (185.5 billion yen)- 20th place ``Oriental Land'' (¥174 billion).

