Ces jeux ont été annoncés depuis un moment, mais ils continuent leurs développements, doucement, mais sûrement. Voilà, j'avais envie de partager si vous en avez loupé certains.



Sable







Un petit air de Moebius, mélangé à du Journey et Breath of the Wild. Ca me plait bien.



Raji







Mythologie grecque, une touche d'Ico dans le level design, ça me plait.



Bleak Faith: Forsaken







Ambiance Souls bien dégueu, The Hu à la musique du trailer : ce truc m'a complètement hypé.