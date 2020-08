Josh Sawyer, le Studio Design Director, d'Obisdian a récemment confirmé qu'il était sur un nouveau projet et qui n'est pas Avowed.En dehors de créer complètement un nouveau jeu, je me suis donc demandé quel genre de licence Obsidian possède qui soit pas de l'héroic Fantasy, et qui ferait pas doublon avec fable dans le catalogue MS...Une seule réponse m'est venue en tête, "Alpha Protocol", à votre avis, y a t'il des chances que ce soit le nouveau projet "parallèle" d'Obsidian ?Mise à jour : il semblerait que la licence appartienne toujours à SEGA (qui aurait forcé la main à Obsidian si l'on se fie à certains articles publiés)