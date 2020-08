Gamestat est un site qui regroupe le nombre de joueurs ayant joué à un jeu via la liste des trophées sur le PSN, c'est d'ailleurs un plutôt bon indicateur pour connaître les ventes d'un jeu sur son début commercialisation car via le site on pouvait estimer les ventes de Ghost of Tsushima entre 2,3 et 2,6 millions sur ses premiers jours et Sony a annoncé que le jeu s'était vendu a 2,4 millions en trois jours.



Alors bien évidement ces chiffres ne sont pas représentatif des ventes pour ces jeux car cela prend en compte quand vous débloquez le premier trophée donc qu'importe le moyen si c'est un jeu venant de l'occasion, un prêt ou en PS+ mais ça reste un indicateur intéressant pour connaitre le succès d'un jeu ou franchise sachant qu'il y a un peu plus de 100 millions d'utilisateurs PS4.



Voici donc le top 20 des jeux First Party de Sony ayant le plus grand nombre d'utilisateurs :



1.Uncharted 4 - 32,500,000

2.The Last of Us - 29,800,000

3.Marvel's Spider Man - 28,100,000

4.God of War - 23,200,000

5.Horizon Zero Dawn - 20,600,000

6.Bloodborne - 13,900,000

7.Infamouse Second Son - 13,700,000​

8.Grand Turismo Sport - 12,400,000

9.Ratchet & Clank - 11,900,000

10.LittleBigPlanet 3 - 11,700,000​

11.Detroit Become Human - 11,500,000

12.DriveClub - 11,400,000​

13.Days Gone - 7,600,000​

14.killZone: Shadow Fall - 7,500,000​

15.Shadow of The Colosus - 7,000 000

16.Uncharted The Lost Legacy - 5,900,000​

17.The Last of Us Part II - 5,700,000​

18.MLB The Show 19 - 5,300,000​

19.The Order: 1886 - 4,800,000​

20.Death Strading - 3,500,000



Quand on regarde ce top on peut faire comme observation que c'est compliqué de se dire qu'on ne reverra pas Uncharted un jour même si Naughty Dog à dit plusieurs fois qu'ils étaient passé à autre chose mais on sait aussi que le Visual Arts Service Group de PlayStation s'est construit une équipe de développement est travaille sur un jeu en partenariat avec un autre studio de Sony depuis quelques années déjà donc cela pourrait-être Uncharted ou quelque chose d'autre qui n'aurait aucun rapport mais les offres d'emplois parlent de ce projet comme étant “high quality, third-person action/adventure games” ce qui colle plutôt bien avec Uncharted.



On peut aussi voir que The Order n'a jamais vraiment décollé surtout comparé à des jeux comme Killzone ou Infamous qui sont sortis avant et on connu plus de succès.



Pour finir on peut aussi parler de Death Stranding qui à un nombre d'utilisateurs assez faible surtout comparé à Days Gone qui en a deux fois plus en étant sorti juste quelques mois avant et il semble plausible de se dire que le jeu de Bend pourrait avoir droit à une suite car il semble avoir eu son petit succès.



Bonus : Grand Theft Auto V est à 92,200,000 d'utilisateurs sur PS4.