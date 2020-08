En effet un bug bloquant pouvant ruiner votre partie a été trouvé dans Paper Mario and the Origami King.Au cours du chapitre 5, le duo choisit de faire la tournée des bains chauds de la région, en faisant au passage tamponner leur carnet de voyageurs.Une fois complété, ce dernier vous permet d'obtenir un Pass VIP pour accéder à l'ultime et cinquième source, et ainsi poursuivre l'aventure. Seule ombre à l'horizon : une partie des joueurs se sont retrouvés purement et simplement coincés en quittant l'entrée de ladite source plutot que d'y aller directement. Le Pass VIP ne s'utilisant qu'une seule fois, il leur est alors impossible de pénétrer dans la derniere source.Et vue que le jeu gere des sauvegardes automatiques, votre partie est donc corrompue.Heureusement Nintendo prévoit un patch.