Soyez indulgent :- Halo Infinite est en 4K (natif ?) 60 fps, avec support du HDR, sur un nouveau support et un nouveau moteur.- Halo Infinite est un open world.- Il est possible que l'ensemble de l'anneau de Halo Infinite soit modélisé, ce qui en ferait un des plus grand open world actuel, peut être même aidé du procédural pour sa génération !Attention : La vidéo utilise la version streamée de la vidéo de Halo (jeu qui tournait d'ailleurs sur PC avec le rendu attendu sur Xbox Series X). Vous pouvez visualiser la vidéo en 4K ici :Vous pouvez, pour être fairplay, la comparer avec la vidéo en 4K d'IGN sur The Last of Us 2 :Continuons avec une vidéo du superbe Halo 4 sur Xbox One X, optimisé depuis la version Xbox 360 :Il accuse le poids des âges, et on peut constater l'évolution qui s'est faite jusqu'à Halo Infinite.Et pour finir, un petit rappel visuel de Halo 5, pour vous remettre dans l'ambiance de cet épisode mal aimé et sous-estimé de la série, qui est au summum de son art sur Xbox One X, qui est au passage une excellente console, bien conçue et puissante, probablement la meilleure console de Microsoft, dont la production a prématurément été arrêtée par Microsoft :Et pour le fun, même si je pense que l'auteur de la vidéo est un troll, une vidéo comparative de Halo 3 vs Halo Infinite, qui montre à quel point Halo 3 était en avance sur son temps, surtout niveau ambiance ![video]https://www.youtube.com/watch?v=-uhj-nqyI5g[/video]Sur ce... Moi je retourne jouer à Paper Mario The Origami King !