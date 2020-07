Pour ceux qui sont tenté le jeu Dragon marked for death est dispo a présent sur PS4 après une sortie PC et switch, le A-RPG en 2D fait par les Team qui a réaliser les Magaman Zero et dispo.







Dans se A-RPG jouable en co-op a 4 le systeme reprend un mélange des Megaman, Metroidvania et diablo, et vous propose plusieurs persos au skill differents.



Le site OF pour plus d'info:



http://dragonmfd.com/en/