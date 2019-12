Impératrice

Guerrier

Ninja

Sorcière

Bien :

Pas bien :

Amis du soir, bonsoir ! (et ouais, deux articles dans la même journée, j'avoue c'était pas prévuBon, ce n’est sans doute pas un gros jeu qui intéresse beaucoup de gens ici, mais l’ayant fini, je me disais que je pouvais quand même rédiger un petit avis pour les rares intéressés -ou pour les fans de lecture de pavé-... et puis le jeu le mériteDragon Marked for Death est le dernier jeu du studio indépendant Inti Creates, composés notamment d’anciens de Capcom et assez connus pour les Megaman Zero sur GBA et Megaman ZX sur NDS. Ayant délaissé les collaborations avec Capcom depuis le début des années 2010, ils ont par la suite produit leur première production totalement indépendante Azure Striker Gunvolt, ou participé à d’autres productions comme les récents Shantae, Bloodstained, et Mighty n°9 le maudit.DMfD est sorti le 31 janvier de cette année uniquement sur Switch, et est dans la digne lignée des productions du studio (si on excepte les Gal Gun...), c’est-à-dire un jeu d’action nerveux en 2D pixel art, à l’ancienne. Il est jouable en solo autant qu’en multi local ou via internet jusqu’à 4.Difficile à dire, tant il ne s’adresse pas à tout le monde, c’est le moins qu’on puisse dire. Je dirais que le jeu est bon, mais souffre de pas mal de défauts qui le rendront rédhibitoire pour certains. Il est aussi passablement difficile, en tout cas en solo.Petite précision avant de rentrer dans les détails : j’ai fait les Megaman Zero 1 à 3 et ZX Advent, mais pas les Gunvolt, je ne peux donc comparer par rapport à ces derniers.Le jeu nous place dans un univers d’heroic fantasy un peu plus proche des JdR papier (vus par le Japon) qu’à l’accoutumée. L’histoire débute sur le massacre du clan Dragonblood et la capture de son oracle Amiko par le royaume Medius, qui considère le clan comme un danger à éradiquer pour « protéger » son peuple. Vous incarnez un des descendants du clan, au choix entre l’Impératrice, le Guerrier, le Ninja et la Sorcière, et demandez au sombre Atruum son pouvoir pour partir pour le royaume de Medius et venger votre clan.Sauf qu’avant de pouvoir obtenir une audience avec le roi (et avoir donc l’occasion de le tuer), il vous faudra augmenter votre réputation en accomplissant des quêtes pour la ville.La structure du jeu se résume donc à cela : enchaîner des quêtes aux objectifs variés (même si dans le fond cela revient à parcourir une zone et dézinguer tous les monstres qu’on croise), chacune durant entre 20 et 30 minutes en moyenne, cumuler l’expérience pour monter de niveau, puis retourner en boutique ou à l’auberge pour vous préparer pour la quête suivante, jusqu’à débloquer la quête finale.C’est le premier défaut du jeu : son indigence concernant sa structure et son contenu, qui entraîne fatalement une certaine répétitivité. Si encore il y avait un peu de mise en scène pour lier le tout ça passerait, mais ce n’est pas le cas, le scénario étant par ailleurs très réduit. Pas inintéressant (même si classique), juste court. D’une manière générale, on sent que le lore du jeu est fouillé et on est ravi d’en apprendre dessus peu à peu via les NPC, les objectifs cachés et les rares cutscenes, mais il reste très secondaire et ne suffit pas vraiment comme première motivation pour finir le jeu.Il ne faut donc pas chercher l’attrait du jeu de ce côté-là, même si j’ai pas mal apprécié l’univers qui se dégage du titre pour ma part. Même choses pour les musiques, Inti Creates s’est offert le luxe d’une composition orchestrale fort sympathique pour son jeu, la musique est agréable quoiqu’un brin répétitive mais manque surtout de thèmes forts qui marquent l’esprit. Dommage.C’est donc côté gameplay que le jeu peut nous offrir ce qu’il a de mieux.Et Inti Creates ne faillit pas à sa réputation en nous offrant un jeu d’action bien nerveux et technique, à la maniabilité remarquable, à mi-chemin entre les Megaman Zero pour le côté action/plateforme et Dragon’s Crown pour le côté RPG/beat’em all à base de quêtes et de loot, avec un chouïa de Metroidvania vu la vastitude des environnements (qui n’a d’égale que leur platitude, j’y reviendrais).Ici, chaque personnage à ses spécificités et se joue complètement différemment :: globalement le personnage tout-terrain, accessible à tous les joueurs. Elle est rapide et maniable, peut faire des combos courts à l’épée et enchaîner sur puissant downslash, ou se mettre à découvert quelques secondes pour balancer une attaque lance-flammes dévastatrice. Elle a une sorte de grappin pour s’accrocher à certains éléments du terrain pour lui rendre accessible certains endroits, mais pour le coup je le trouve mal fichu, car il faut vraiment un angle précis pour arriver à le sortir, donc il ne marche qu’une fois sur 2... Heureusement il n’est pas indispensable pour finir le jeu.: le tank du groupe, évidemment. Beaucoup de HP, c’est aussi le seul à avoir une capacité pour bloquer les attaques ennemies. Il est évidemment très lent, et enchaîne difficilement les combos, mais frappe très fort en compensation. Son tacle permet de déplacer certains blocs ou de faire tomber certains obstacles.: forcément, le plus mobile du groupe, avec son double saut, sa cape pour planer et sa capacité à sauter sur les murs. Très bon combattant à distance grâce à ses shurikens, il est moins efficace au càc à cause de sa portée très courte et des combos pas évidents à sortir. Il possède néanmoins un panel de coups assez variés, donc pour peu qu’on prenne le temps de le maîtriser, il y a moyen de faire des trucs assez stylés.: la plus « drôle » à jouer, et en même temps la plus technique. Outre son sort de base et son familier qui peut empoisonner, vous pouvez lancer des sorts via une combinaison précise de boutons, sorts qui peuvent vous octroyer un élément, créer une plateforme, lancer une attaque de zone ou au contraire une attaque concentrée, ou vous soigner. Vous pouvez aussi les cumuler entre eux pour obtenir des effets boostés, mais il faut une sacrée dextérité et un excellent sens du timing pour faire les suites de boutons nécessaires sans se planter ! Car à la moindre erreur, l'incantation échoue, et l’ennemi sera là pour vous punir.Pour ma part, j’ai fait tout le jeu avec l’Impératrice, de loin la plus facile à manier, mais il est possible de jouer les quatre personnages sur une même sauvegarde (après avoir fait le prologue de chacun, on peut changer de personnage à l’auberge : les objets et armes sont mis en commun, mais évidemment pas l’XP ni les quêtes).Je n’ai pas vraiment été concerné par la politique d’achat du jeu pour la version démat, puisque j’ai chopé la version physique au Japon avec les 4 persos inclus de base.A vous de choisir le gameplay qui vous convient le mieux et de vous entraîner pour maîtriser votre chouchou, parce que le jeu ne pardonne pas : les monstres font mal, ont des attaques vicieuses difficiles à éviter, et sont parfois de véritables sacs à PV. Pour les boss, c’est évidemment pire, et il faudra d’excellents réflexes et une bonne analyse des patterns pour repérer les safe spots et angles morts et espérer autant survivre qu’infliger des dégâts. Le boss final est un stress de tous les instants !Mais malgré la frustration inévitable sur certains passages, c’est pour moi un vrai bonheur de retrouver une difficulté un peu exigeante à une époque où ce n’est plus trop la norme, et surtout sans que ce soit non plus extrêmement punitif : on a 4 « vies » pour réussir une mission (que j’imagine réparties entre les différents joueurs en cas de partie en multi), et il est toujours possible d’emporter des potions avant de partir. En revanche, échouer la mission signifie la recommencer depuis le début, mais au moins les objets ramassés et une partie de l’expérience sont gardés.Je n’ai pas testé le multi non plus, mais de ce que j’en ai vu il rend indéniablement le jeu plus fun, surtout si les rôles sont bien répartis et bien exploités. Le jeu en devient aussi plus facile, mais pas de beaucoup puisque les ennemis font toujours aussi mal. Il faut donc toujours faire attention à son placement et ne pas trop se reposer sur ses alliés.Bref, côté action et difficulté, c’est du tout bon, même si ce n’est pas à la portée de tout le monde. Côté contenu en revanche, c’est un peu la dèche. Comptez une trentaine de missions principales, dont 8 seulement sont nécessaires pour débloquer la mission finale ! Il faut d’ailleurs remplir des objectifs secrets dans ces missions, sans quoi la mission finale n’apparaîtra pas. Et rien n’indique cela dans le jeu, ce qui est pour le coup un gros défaut puisqu’on se retrouve à farmer les quêtes sans comprendre ce qu’il faut faire... Malgré ça, si j’ai bien compris (je n’ai pu faire que les 8 objectifs obligatoires), la plupart des quêtes disposent d’un objectif secret optionnel, et plusieurs fins du jeu sont disponibles en fonction de ceux que vous avez débloqués. Ce qui est plutôt une bonne chose.Autrement, certains NPC donnent aussi des quêtes, mais dans le fond ça reste bien peu, et il faut compter sur les DLC pour rajouter le contenu (payant...) qui manque. Dommage...Ce n’est pas beaucoup mieux pour la montée en grade du perso, qui doit se contenter de son level up (on peut toujours distribuer un point bonus dans une stat à chaque niveau) et de ses équipements pour. Pas de système de skills ou d’arbre de compétence pour apporter ce sentiment de gain de puissance, ou un système de forge, d’alchimie, ou quoique ce soit d’autre qui donnerait une raison d’exister à tous ces objets qu’on ramasse. Leur seule utilité est d’être échangés au marché noir contre des équipements plus puissants que ceux des magasins normaux, mais le marché noir n’a de réelle utilité qu’à haut niveau, donc la première run du jeu se fait sans vraiment l’utiliser. Dommage...La montée de puissance se base donc principalement sur le farm des quêtes et le loot d’objets, qui se révèle très frustrant tant les taux sont bas. Il est néanmoins possible de faire le jeu sans trop se soucier de ça (pour peu qu’on fasse bien toutes les missions et qu’on se débrouille pour ouvrir un maximum de coffres), mais si on veut s’attaquer au contenu high-level (je n’ose dire post-game vu que le jeu n’offre pratiquement rien une fois l’aventure finie), ça devient une étape obligatoire et donc très frustrante. Une fois encore, dommage...Sachez tout de même que j’ai joué au jeu avec les dernières mises à jour (qui augmentent entre autres le level cap mais ne corrigent pas le drop rate rachitique), c’était encore pire à la sortie du jeu !Reste un dernier défaut, léger mais suffisamment important pour être signalé : les quêtes ont beau être variées (à défaut de nombreuses) et le gameplay soigné, le level design est lui désespérément plat. Pas littéralement, puisqu’il y a bien sûr les obstacles d’usage, les « puzzles » à résoudre et bien sûr les multiples chemins accessibles à seulement l’un des personnages pour looter des coffres (spoiler : le ninja peut aller quasiment partout). Mais la structure des niveaux manque à mon sens d’ingéniosité, de complexité, et ils en deviennent incroyablement redondants à parcourir malgré, encore une fois, tous les gimmicks et obstacles que l’on croise et qui sont là pour briser la monotonie. Dommage une fois de plus, car en revanche les décors en pixel art sont magnifiques, mais le level design ne leur rend pas honneur.Je vous laisse avec une vidéo non pas du trailer, mais de ce que peut donner le jeu en co-op à haut niveau, pour vous donner une idée du potentiel du jeu pour les plus acharnés :Sur ce, à bientôt pour un prochain article !Si vous avez pu tester le jeu et que vous voulez en discuter/donner votre avis, profitez-en dans les commentaires !