L'evenement de Microsoft m'a fait monter la hype... Pour la ps5. Je suis sur Xbox depuis la 1e du nom, mais rien aujourd'hui ne m'a donné envie de la SX. Alors qu horizon 2 et autres (ratchet,spiderman,etc) ont placé la barre très haut... N'ayant fait aucune exlu ps4 je pourrais également découvrir tout les jeux de la gen actuelle dans leur meilleure version. Et au niveau manette sony semble également avoir une longueur d'avance. Bref.. Pour le moment il y a juste un truc qui m'embete chez sony c'est la question du bruit du bouzin

Who likes this ?

posted the 07/23/2020 at 08:46 PM by superpanda