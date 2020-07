Article traduit (pas parfaitement) de l'article de windows centralMicrosoft a présenté son bénéfice du quatrième trimestre pour son exercice 2020, avec un chiffre d’affaires à l’échelle de l’entreprise une fois de plus à la hausse, dépassant 38 milliards de dollars. Les efforts de jeu ont été parmi les succès remarquables, avec l’actualité mondiale aidant à propulser le chiffre d’affaires en hausse de 64 pour cent d’une année sur l’autre, ou 1,3 milliard de dollars.Le COVID-19 a propulsé La Xbox sous les projecteurs, alors que Redmond rapporte une fois de plus un « engagement record » à une époque d’ordres de séjour à la maison et de distanciation sociale. Le contenu et les services Xbox ont augmenté de 65 % d’une année à l’autre (1,2 milliard de dollars), y compris les ventes de jeux et les abonnements. Microsoft a attribué cette croissance à l’augmentation de la demande globale de plate-forme, couplée à de solides résultats de propriétés tierces anonymes.La croissance s’étend aux revenus matériels Xbox, qui ont également grimpé de 49 % ce trimestre. Les forfaits Xbox One X et Xbox One S restent rares à l’échelle nationale, les consommateurs se ruant pour le divertissement à domicile. Il vient comme Microsoft a récemment arrêté Xbox One X et Xbox One S All-Digital production, l’arrêt des modèles existants en avance sur la prochaine génération Xbox Series X.Les résultats marquent un trimestre impressionnant pour la division jeux de Microsoft, une fois de plus forte tout au long de la pandémie. Les dernières semaines du dernier trimestre ont mis en évidence une forte hausse de l’utilisation de Xbox Live, avec une dynamique similaire reflétée sur les bénéfices du quatrième trimestre. La demande accrue a même vu Microsoft désactiver temporairement les photos de profil Xbox personnalisées, afin de soulager la pression sur les services de modération.Il positionne favorablement Microsoft pour exécuter sa vision de nouvelle génération, menée par sa console Xbox Series X, et la technologie de streaming cloud Project xCloud. Le climat actuel favorise une demande croissante de divertissement interactif, avec des ventes de logiciels et des services comme son abonnement Xbox Game Pass fondamental à la marque aller de l’avant.