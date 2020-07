Bonjour a tous,



Je vous lis quotidiennement sans réellement être impliqué dans cette communauté mais ce sujet est tellement important pour nous les "joueurs" que je voulais partager mon analyse.



A titre d'information je travaille dans le marketing dans une boîte du GAFAM. Juste pour indiquer que j'ai pas mal réfléchi avant de dire ça.



Mon analyse en quelques points :



la stratégie de Microsoft est centrée sur les joueurs, Phil le répète sans cesse.



les joueurs ce ne sont pas uniquement les joueurs Xbox, mais c'est également les joueurs de Nintendo, de Sony et également mobile (très important le mobile).



La stratégie c'est d'attirer tous ces joueurs vers les services microsoft et vers les jeux Xbox.



L'appât de Microsoft pour attirer ces joueurs c'est xcloud. Ce service est disponible sur un maximum d'appareils Android, bientôt iOS et smartTV.



le joueur qui va venir sur xcloud va devoir payer un abonnement pour avoir accès à ce service et avoir accès au game pass dans le catalogue de jeux.



et là où les choses se compliquent pour le joueur c'est que pour jouer en ligne actuellement il va devoir payer le xcloud et le Xbox Live Gold.



c'est bien entendu un problème majeur pour attirer les joueurs et c'est justement la raison pour laquelle je crois sincèrement que le Xbox Live Gold est voué à disparaître.



La disparition récente de l'abonnement 12 mois est le principal indice...



Supposition :

Les abonnements Xbox Live gold actuels seront converti en game pass (ultimate?), Pour résoudre le problème des joueurs qui ont déjà stocké plusieurs mois/année de golf.