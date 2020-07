Vous vous souvenez de la bonne nouvelle parlant du fait qu'un possesseur du jeu pourrait permettre a 3 autres joueurs de jouer avec lui en online gratuitement et ça jusqu'a la fin (hors donjon post game) ?C'etait une bonne nouvelle, mais vous pensiez aussi pouvoir jouer tranquillou a 4 sur votre écran comme a l’ère GC sans tout le bordel des GBA ? et bien c'est mort.En effet il sera impossible de joueur en local a plusieurs au remaster de Final Fantasy Crystal Chronicles, il vous faudra donc impérativement payer votre petit abonnement et avoir plusieurs Switch/PS4.Raison évoquée par Square-Enix: On veut que le plus de gens possible puisse y jouer, ah.Est-ce qu'un jour on pourra jouer normalement a plusieurs a ce jeu ? Pas si sur.