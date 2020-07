Jeux Vidéo

Et si en plus des XBox Series X et S, Microsoft sortait leur propre dongle HDMI ? Ou au moins un petit boîtier comme l'Apple TV ou les Nvidia Shield. Le xCloud est prévu sur les smartphones et tablettes, mais quand est il des dongles TV (Chromecast de Google, Fire TV Stick , Intel Compute Stick, Roku, et même Apple TV même si c'est pas vraiment un dongle) ?Et si Microsoft se gardait l'exclu et sortait un appareil, tout simple, avec le XBox/Microsoft Store ou trouver les applications populaires (Netflix et cie), la possibilité de diffuser sur sa TV son contenu local (de sa tablette ou smartphone), de pouvoir louer des films sur le XBox Live, d'avoir l’assistant personnel Cortana (même si perso, j'en ait rien a foutre de ce genre de truc) et bien sur de jouer grâce en streaming local (de sa Series X/S sur une TV dans une autre pièce de sa maison) et même en cloud gaming total grâce au xcloud quand on a le débit nécessaire.Il pourrait proposer cet appareil a un prix vraiment attractif, voir gratuit avec un système d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate sur plusieurs mois