Doom 2016 (...) était déjà fantastique sur cette plate-forme, donc je pense que nous allons faire un autre pas en avant avec Doom Eternal, qui sort parce que la licence s'est en quelque sorte imposée comme quelque chose qui fonctionne vraiment sur Switch, (...) et c'est un jeu fantastique. Nous n'allons pas du tout en diluer le contenu. Les gens peuvent donc s'attendre à une expérience complète, indique Stratton.

Dans une interview accordée par Marty Stratton et Hugo Martin du studio Id Software à Gamereactor, on apprend que des nouvelles de la version Switch de Doom Eternal seront données dans un futur proche et queMarty Stratton semble très confiant quant à cette version, qu'il estime aussi bonne que Doom, voire plus, puisque les développeurs utilisent ce qu'ils ont appris durant le premier portage. Ainsi, Doom 2016 sur Switch faisait office d'expérience, tandis qu'avec Doom Eternal, Panic Button est en terrain connu, permettant d'optimiser le travail.