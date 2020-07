Découverte de A Plague Tale: Innocence une très bonne surprise made in France.

Cela fait plaisir de voir des jeux FR continué à être au top.





j'ai appris aujourd'hui que le jeux à dépassé la barre des 1 million de vente.

C'est loin d'un the last of us 2.

Mais, pour la découverte d'un jeux c'est un excellent chiffre.