Incarnez un programme semi-conscient et évitez la suppression dans ce Metroidvania à l'atmosphère particulière alliant aventure et piratage. Se déroulant dans le tentaculaire monde en 3D du Mainframe, Recompile associe phases de combat intense, plateformes complexes, piratage de l'environnement et narration à embranchements unique.



Soyez témoin de l'éveil d'une intelligence artificielle dans cette tentaculaire aventure de piratage à l'atmosphère unique.

Associant les mécaniques traditionnelles d'un Metroidvania à un système narratif dynamique à embranchements, Recompile vous met au défi d'explorer, combattre, pirater et survivre. Découvrez les nombreux secrets qui se cachent derrière cet antique paysage numérique et préparez-vous à une reconfiguration totale du système.



Toute l'histoire du jeu se passe en 1 seconde de temps réel.