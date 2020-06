Ayant enfin fini TLOS 2 je peut dire que j'ai aimé. .mais j'ai une préférence pour le premier. Ceci dit ci il ya un segment ou TLOS est considéré comme incroyable, ces bien ça narration .Mais un jeu autre jeu m'avais marqué narrativement parlant ,ce c'était red dead 2 on l'on suivait les péripéties du brave Arthur morgan.



Je me souviens encore de la claque que j'avais prise l'orque j'incarnait Arthur et que le médecin m'annonce la mauvaise nouvelle, et son épilogue aussi très bien amener.



Aujourd'hui ci je doit choisir entre les 2 mon coeur balance narrativement parlant et uniquement narrativement,qu'elle est celui qui vous a le plus marqué et pourquoi?