Hier soir pour la D&D Live, une présentation de Baldur's Gate 3 par Larian Studio a été montré.









Un accès anticipé devrait avoir lieu cette année.

Le jeu a été annoncé sur PC et Stadia, il devrait possiblement sortir aussi sur PS5 et XSX. Larian ayant précisé qu'ils ne le porteraient pas sur PS4 et One (faute de "puissance").