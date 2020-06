Sur son compte Twitter, Google vient d'annoncer la date du prochain Stadia Connect, qui aura lieu le 14 juillet. Le dernier en date remonté au 28 avril.La présentation sera à suivre en direct sur la chaîne Youtube de Google Stadia, ici Google nous indique que l'événement sera l'occasion de présenter une partie des prochains jeux qui sortiront sur Stadia dans les mois qui viennent et en espérant des surprises avec de nouveaux jeux voire des rachats de studio qui en manque cruellement à Google.Par ailleurs, Google a récemment annoncé une baisse de prix pour Stadia, ça concerne la Premier Edition (qui contient la manette Stadia ainsi qu'un Chromecast Ultra) qui voit son prix passer de 129,99€ à 99,99€ mais en contre-partie les 3 mois gratuits à l'abonnement a été enlevé.Retrouvez le lien ici

posted the 06/17/2020 at 05:54 PM by marcus62