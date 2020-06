Cette nouvelle technologie permettra par exemple au processeur de consommer plus (pour maximiser ses performances) lorsqu'il est utilisé par des applications très demandeuses en calcul CPU. À l'inverse, si vous lancez un jeu, par exemple, sur une machine compatible SmartShift, alors c'est le GPU qui se verra attribuer un TDP plus important au détriment de celui accordé au CPU. De manière plus générale, SmartShift vise à améliorer le degrés de communication entre un processeur AMD, son iGPU et une carte graphique dédiée AMD Radeon.

« Il n'y aura plus d'ordinateurs portables SmartShift cette année, mais l'équipe travaille dur pour avoir plus d'options dès 2021 »

En début d'année, AMD levait le voile sur sa technologie SmartShift qui permettait de faire mieux travailler ensemble le CPU et le GPU.Plus concrètement :Mais cette année, pour le moment un seul PC pourra profiter de cette nouvelle technologie AMD et ce sera leattendu pour le second semestre.Outre une couche logicielle à jour, SmartShift nécessite une implémentation spécifique par les constructeurs, la limitant seulement ainsi à certains PC.Cependant on peut espérer voir cette nouvelle technologie sur d'autres PC d'ici la fin de l'année si on écoute la déclaration desur son compte Twitter (co-fondateur d'Alienware, filiale de Dell, qui a rejoint AMD l'année dernière) :