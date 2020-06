Bonjour,depuis quelques temps plusieurs questions se posent concernant les deux strategies des constructeurs.L un propose des jeux exclusivement next gen,et de l autre coté des jeux qui alimenteront le game pass,ce qui rendra les jeux cross gen.

Une question se pose depuis un petit moment,est ce que les jeux xbox seront bridés donc moins avancés ou moins fournis?

Apres reflexion je me suis dis y aura juste à comparer deux exclus comparable.Et ça tombe bien car il s avère que deux jeux de courses doivent sortir au meme moment,ou presque.

Donc la question est simple,pensez vous que gt 7 aura une longueur d avance sur fm8?Imaginez que fm8 sera plus beau que gt7 ou meme similaire,quel conclusion aurions nous à tirer!

Un jeu est un jeu,il est aussi difficile de developper un jeu de course qu un autre genre,donc pas de place pour les phrases du genre"ouai mais c est un jeu de course c est pas pareil...".