Caractéristiques du casque HP Reverb G2 :



Dalles LCD de 2,89 pouces

Résolution de 2160 x 2160 par œil full RGB

Nouveaux verres conçus par Valve

Haut parleurs conçus par Valve (comme le Valve Index)

4 caméras pour le tracking

Taille ajustable

Réglage de l’IPD (écart pupillaire)

Rafraichissement 90 Hz

Câble de 6 metres de long

Compatible SteamVR et Windows Mixed Reality

HP a dévoilé aujourd'hui son nouveau casque de Réalité Virtuelle, le. Développé en collaboration avec Microsoft et Valve.Ce nouveau casque VR proposera la plus haute résolution de tous les casques disponibles sur le marché et sera disponible cet automne au prix de 599 dollars.Voici les nouveaux contrôleurs avec la disparition du pavé tactile et l’apparition des touches A, B et X, Y.Leest disponible en précommande sur le site officiel ici