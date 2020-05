Let's Play

Hello ! Je suis retombé je ne sais comment sur le premier jeu auquel j'ai joué (enfin si... En me souvenant que mes parents ont vendu la Atari 2600) et qui m'a marqué ! Moi c'était Perestroika, un jeu russe obscure sous MS DOS, en 1990 ! Juste pour le fun, j'ai donc fait un petit let's play, 30 ans plus tard, sur ma chaîne Youtube (c'est pas le let's play le plus fun de la planète, il est très personnel en réalité, je vais l'envoyer à mes parents ^^).







Et vous, quel a été le premier jeu auquel vous avez joué ? N'ayez pas honte même si vous êtes plutôt jeune et que vous avez découvert l'univers du jeu vidéo avec FIFA 2015 (bah oui, pensez un peu aux 2010 aussi), je suis curieux de voir vos diverses expériences ^^ !