Hello ! Durant le confinement j'ai bien trippé à faire des jeux en coop en ligne avec un ami basé à Toulouse. Je suis basé à Lille pour ma part, pas le plus simple du monde niveau géographie pour continuer à jouer ensemble...On s'est refait notamment Super Mario World & Super Mario Kart via l'émulateur NSO Online, quelques parties bien fun de Windjammers et aussi le nouveau Streets Of Rage 4 qui déboîte sa maman au passage & dont je ne suis pas le seul ici à kiffer je crois bien...!Je recherche à présent d'autres jeux pour continuer à jouer ensemble à distance via nos Switchs respectives en ligne.Dans l'appli NSO Online j'ai repéré Joe & Mac 2 : Lost in the Tropics qui pourrait être sympa mais sinon pas trop d'inspi...Que me conseilleriez vous SVP ?