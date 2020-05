Bisoir, Je recherche un câble usb C d'une longueur de 3 mètres compatible avec le pad PRO de la Switch pour jouer sur Steam (et pour le recharger par la même occasion). Avez-vous une idée svp ? J'ai un dongle blutooth pour jouer sans fil mais je trouve qu'il y a pas mal de latence... Merci pour vos retours.

posted the 05/17/2020 at 08:29 PM by spazer