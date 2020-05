Bonsoir a tous!

J’ai mon voisin qui a sa PS4 bloque, quand je l’allume on est sur le mode sans echec!

Cela demande de connecter une manette et ensuite de mettre un périphérique Usb avec la maj 7.5 ou ultérieur.



-Quand je met la clef USB (avec la maj) ca ne le reconnais pas!

-Quand je force le mode Sans Echec (appui long sur power) et que je clique sur 3 (maj) ca fonctionne....partiellement ! L’extraction se fait , ca reboote, et ca installe (100%)



Pourtant apres le deuxième reboot, ca check le disque dur et comme précédemment ca PLANTE a 27%



Help me!

Vu que beaucoup de personnes ont été emmerde avec cette maj....vous vous en etes sortie comment ?



- je vais retester avec une clefs usb

- il existe la solution de la réinitialisation totale....meme si je perd tout....ca debloquera la PS4?