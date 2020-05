Hello tout le monde



J'aurais besoin de votre aide. Ma ps4 se bloque à l'ecran de demande de réinstaller de la mise à jour ( en mode sans échec). Elle me demande de réinstaller la mise à jour 7.50, je la télécharge puis mis sur une clé Usb pour la faire en manuel ( option 3 du mode sans échec)

Mais le problème persiste, ça me remet le même message d'erreur...



Y'a t il une autre solution autre que le reset ? J'ai pas envie de tout recommencer à zéro, j'ai pas copier mes sauvegardes...

On peut passer sur l'ancienne version ? 7.02 mais je trouve pas où la télécharger

Ou bien je dois attendre Sony pour une nouvelle mise à jour ?



Voilà...