■La démo technique du nouveau moteur d'Epic Games intitulée "Lumen in the Land of Nanite" tournait en temps réel sur la prochaine console de Sony.■Ça tournait sur un dev kit PS5 précisément en résolution dynamique de 1440p/30fps avec un suréchantillonnage temporel.■Avec l'Unreal Engine 5 Epic Games compte poser de nouvelles bases technologiques.■Introduction de deux nouvelles technologies : Nanite et Lumen.■Avec ''REYES'' le monteur peut afficher des détails extrêmes même sur des éléments lointains et aucune preuve visible de l'apparition d'un LOD, tout semble homogène et cohérent.■Cette démo exécutée sur PlayStation 5 utilise principalement des ressources de fidélité complète tirées de la bibliothèque Quixel Megascans (pas les versions simplifiées conçues pour les jeux vidéo) utilisant des textures 8K.■Epic Games cherche à libérer les développeurs des contraintes liées au comptage des polys... pour permettre aux artistes de déposer simplement leurs modèles ZBrush de haute qualité et leurs données photogrammétriques. Il n'est plus nécessaire de simplifier les modèles pour atteindre les objectifs de performance, ni de générer des LOD.■La qualité visuelle et la densité des éléments affichés dans cette démo le tout avec de la GI (global illumination) en temps réel en étant en plus entièrement dynamique semblent irréelles.■Pour DF normalement c'est ce qu'il faudra s'attendre dans les jeux de la prochaine génération en termes de rendu.■L'Unreal Engine 5 sera disponible en avant-première début 2021, et en version complète fin 2021, prenant en charge les consoles de nouvelle génération, mais aussi les consoles de la génération actuelle en plus du PC, Mac, iOS et Android.