L'activité est toujours intense pour le 3ème mois consécutif, avec 92 avis rédigés par 14 membres ! Pour voir autant de testeurs différents durant un mois, il faut remonter au démarrage de consolesplus.net en 2004 ! C'est dire qu'en termes d'activité et de participation, notre site est particulièrement dynamique en ce moment.Parmi les participants, nous avons en plus le plaisir d'accueillir 2 nouveaux : Lord Paddle et Shakunetsu !Les membres de Kyo font aussi la passerelle entre les deux sites, un grand merci à eux, une fois encore!La nouveauté a été mise en place tout récemment, et déjà 14 billets ont été publiés - même si certains vieux topics ont été ressortis pour lancer les blogs et amorcer les changements en page d'accueil.Des sujets déjà variés ont ainsi été postés : musique de jeux, tests d'accessoires, tests de jeux, publication de vidéos sur YouTube, analyse, mini-dossier... sont déjà des exemples des nombreuses possibilités qui vous sont offertes pour vous exprimer.Il ne faut également pas oublier notre dossier consacré à lanous choisi de mettre avant Final Fantasy VII - Remake Il ne pouvait en être autrement, le jeu - d'ores et déjà culte - étant attendu depuis son annonce à l'E3 2015, et ayant déjà récolté un statut de Mega Hit, malgré l'avis mitigé d'Iglou @lundens23.L'autre jeu notable du mois, c'est un autre remake, celui de Resident Evil 3 Avec une telle activité, il y a eu aussi quelques opinions tranchées sur des jeux très connus plus ou moins récents (SFIII 3rd Strike, RE 7, Plague Tale, Firewatch...)., l'avis de Jumpman pour Donkey Kong permet au site de couvrir 39 ans de jeux vidéo : ça tient parfaitement en période de quarantaine ! L'arrivée de Lord Paddle a quant à elle permis l'entrée dans la base de données de l'ordinateur Sharp X68000. De nombreux supports ne sont pas encore proposés, aussi n'hésitez pas à demander leurs ajouts si vous avez des avis à proposer !Il a mis en place les blogs et les changements en page d'accueil - qui n'avait pas été modifiée depuis 3 ans - et a aussi effectué des opérations techniques qui ne sont pas très visibles (changements des URL et des titres) mais qui pourraient donner de meilleurs résultats avec les moteurs de recherche.Bon, c'était un peu long, mais il y avait beaucoup à dire pour ce mois d'avril !Merci encore aux membres de Kyo qui participent, et welcome à celles et ceux qui ont envie de sauter le pas et de venir de temps à autre!