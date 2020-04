Hello tout le mondeVu que beaucoup présentent leurs collections en ce moment, ça m'a donné envie de refaire le point sur ma Game Room, ainsi que vous montrer une très belle pièce que j'ai rentré il y'a quelques mois :Les photos ont cette fois-ci été prises avec la lumière de la pièce allumée, pas uniquement avec les lumières colorées d'ambiances, ce qui permet une meilleure qualité de photo, et des jeux plus reconaissables.De ce côté j'ai du rallonger un peu aux rayons Switch, car ça débordait et vu que c'est pas près de s'arrêter, j'ai mis un petit meuble CD pour prolonger la biblio :Les consoles en loose, pas trop de différence je pense, peut-être un peu niveau arrangement, mais avec les spots allumés ont les vois bien :L'autre côté de la pièce, pas de trop gros changements non plus, quelques jeux en plus bien entendu, et une légère réorganisation des boites de consoles. La mosntrueuse Trinitron tien bon pour le moment, pourvu que ça dure!Et pour la "petite" nouvelle :Une magnifique et surtout authentique a 100% borne Galaxian de 1979, écran cathodique encore fonctionel! Je l'ai recupéré près de Zurich, elle était en bien piteux état, je lui ai redonné un bon coup de jeune.Une vidéo est dispo sur ma chaine Youtube :Ainsi que celle de la GameRoom, mais avant que je réarange :J'ai également fait quelques vidéo de GamePlay en direct de la cathodique, je trouve cette methode plus authentique que d'avoir du direct feed sur Youtube, evidemment il est plus difficile de filmer un cathodique que de récupérer une source video..Voilà, j'espère que cela vous plaira!