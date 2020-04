Après des jours d'hésitation, mon choix s'est porté sur le Dell S3220DGF.La commande a été passée vendredi dernier et la livraison était prévue le 05/06/20, autant vous dire qu'ils n'ont pas trainé et j'ai reçu l'écran ce jour.Bizarrement, je n'ai pas trouvé de test en français.

posted the 04/17/2020 at 09:32 PM by lamaj63