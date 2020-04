Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique de la beta de Minecraft RTX par Digital Foundry :











■Les développeurs de Minecraft ont collaboré avec les ingénieurs de Nvidia pour que le jeu supporte le path tracing.■Bien que les visuels de base (graphismes) sont assez simplistes, pour DF le path tracing dans Minecraft est l'une des implémentations les plus transformatrices du ray tracing qu'ils ont pu voir jusqu'à présent, bien plus que dans Quake 2.■La plupart des jeux utilisent une combinaison de techniques de rasterisation standard avec des ajouts de ray tracing pour un rendu hybride. Dans Minecraft RTX, tout est ray tracés, chaque élément est réaliste et correctement éclairé.■A titre de comparaison, la version DXR de Minecraft sur Xbox Series X tournait en résolution native de 1080p avec un framerate de 30fps variable. Ici sur PC grâce à la technologie DLSS 2.0 de Nvidia toutes les cartes graphiques RTX permettront une expérience beaucoup plus fluide.■Le DLSS en 1080p est reconstruit à partir du 720p, tandis que le 1440p c'est à partir d'une résolution de 835p et pour finir en 4K à partir du 1080p natif, en plus avec l'esthétique relativement simpliste du jeu, le DLSS 2.0 passe facilement pour un rendu natif.■Sur une RTX 2080 Ti vous pouvez viser du 4K DLSS en RT à 60fps la plupart du temps. Avec une RTX 2060 c'est du 1080p DLSS à 60fps avec RT.■Le seul inconvénient pour le path tracing c'est qu'il n'est pas seulement gourmand en termes de calcul, mais aussi en mémoire vidéo. Comme la RTX 2060 n'a que 6 Go de VRAM, ce qui est parfait pour un rendu DLSS 1080p voir meme en 1440p, en revanche pour une expérience en 4K même à 30fps ce n'est pas possible sans subir des baisses.■Une carte RTX avec 8 Go minimum de mémoire vidéo est fortement recommandée pour jouer en 4K.