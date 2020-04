Salut à tous ! Hier je suis allé à carrefour chercher Resident Evil 3 et par le plus grand des hasard ce tenait juste à coté... FINALE FANTASY 7J'ai analysé la boite à plusieurs reprise pour voir si c'etait une précommande et non je ne rêvai pas, il était la devant moi... Mon premier rpg et l'une des plus grandes aventure vidéoludique !A gauche ma premiere version qui date de 1997 et à droite 23 ans apres FF7 Remake