Mon coeur craque.

Spoiler :



Le héros choisi une des filles mais il n'y a pas de scène de mariage, un seul gamin naît -le garçon- au lieu de deux dans les jeux, et d'ailleurs seule l'épée des cieux a été conservée, les autres reliques n'étant pas mentionnées



Comme d'habitude chez nos amis nippons, la mise en scène des combats est ultra-soignée.

le public japonais avait détesté le film.



"Comment ?! 2,4 sur 5 sur le allociné japonais ? M-Mais... C'est impossible !" s'écrie Papas le moustachu.

SPOIL DE LA FIN DU FILM - LISEZ EN VOTRE ÂME ET CONSCIENCE

Le film suit la trame jusqu'au combat contre Gema, le suppôt du mal qui cherche à briser le sceau de son seigneur le diabolique Mildrath, et évidemment il y parvient, comme dans le jeu. Et là où tout le monde se serait logiquement attendu à un combat final épique contre le roi du mal, puis à un retour en fanfare du héros (le happy end classique du jeu), le réalisateur du film en a décidé autrement, et à préféré faire un parti pris "audacieux", histoire de surprendre tout le monde. Quitte à se mettre la moitié du pays à dos.



Du coup, au moment ou Mildrath débarque, le monde se fige, sauf le héros, qui ne comprend pas se qu'il se passe. Mildrath arrive sous une forme inattendue, et lui révèle qu'il n'est pas réellement Mildrath, mais un virus informatique qui a pris son apparence ! Et l'on découvre alors que toute cette histoire n'était qu'un jeu, et que le héros était en fait un jeune homme testant un remake en VR de Dragon Quest V (on est dans le turfu quoi) dans lequel il a passé tellement de temps qu'il en a oublié que c'était un jeu !



Et comme si ce n'était pas déjà assez WTF, le virus nommé Mildrath explique qu'il a été créé par un des développeurs du jeu car celui-ci détestait le jeu et voulait pourrir les joueurs, avec pour message à ces derniers "grandissez un peu" ! Et on continue dans le délire, avec le slime qui accompagnait le héros qui se met à parler et lui explique qu'il est précisément un anti-virus puis matérialise l'épée ultime, permettant ainsi au héros d'éradiquer le virus, avec le contre-message "ce n'était pas qu'un simple jeu, ce sont des souvenirs importants de ma vie".

Et bien sûr, tout rentre dans l'ordre.



Gamers et gameuses, bonsoir ! (ou peut-être bonjour, ça dépend de l'heure chez vous)Je reviens ce jour du ciné après avoir vu, l'intriguante adaptation en images de synthèse du cultissime Dragon Quest V sur SNES (remaké sur PS2 puis DS). Et bon, c'est pas mon habitude de faire des critiques ciné, mais cette fois est un cas un peu particulier, déjà parce que c'est une adaptation de RPG donc ça reste mon domaine (ok c'est random comme excuse) mais surtout pour vous éclairer sur la réception du film par le public japonais et par la même occasion vous donner mon opinion sur la question.Bah c'était vachement cool, en fait !J'avoue que comme beaucoup ici, j'avais des craintes quand au choix de la 3D synthèse, les récentes adaptations dans ce style comme les Chevaliers du Zodiaque n'ayant pas été des plus réussies, sans compter que les adaptations en films c'est souvent casse-gueule, même quand ce sont les japonais qui le font avec leurs jeux ou mangas.Le look des personnages en revanche m'intriguait plus qu'il ne me dérangeait, et ma bonne impression s'est confirmé durant le film. Certes ce n'est pas le design de Toriyama-sensei, et on se retrouve avec un style hybride entre manga et design à la Pixar/Dreamworks, qui ne sera sans doute pas du goût de tous, mais ça rend quand même super bien une fois animé, les personnages sont super expressifs (peut-être même plus que si on avait absolument voulu garder le style Toriyama) et ont des bonnes bouilles. Ils ont l'air un peu idiots par moment (surtout le héros), mais franchement adorables ailleurs (surtout Bianca, mon dieu elle est top cette fille).Et surtout, le choix de la 3D est parfaitement judicieux, en proposant un jeu d'acteur et des animations plus vivantes que n'aurait pu le faire un film d'animation 2D. Pour le coup, on est assez proche des films d'animations Disney ou Pixar, donc un niveau assez élevé. C'est pas ultra au top et parfois certains mouvements sont bizarres, mais dans l'ensemble ça reste très chouette à voir, et j'en suis le premier surpris. Avec ce film, les japonais rentrent de plein pieds dans la 3D et prouvent qu'ils savent aussi bien y faire que les occidentaux. Et ça vaut pour les effets spéciaux, eux aussi très réussis.Voilà pour la technique.Côté scénar, ça suit bien sur l'histoire du jeu, même si on n'échappe pas au problème récurrent de toute adaptation, à savoir les coupes de scénario. Le film fait donc le choix d’accélérer toute la première partie du jeu, à savoir l'enfance du héros, et ne ralenti le rythme qu'une fois à l'âge adulte (16 ans quoi). Un peu dur pour ceux qui n'ont pas fait le jeu et auront du mal à suivre l'histoire, au moins au début, mais bon c'est pas Kingdom Hearts non plus et on devrait pouvoir comprendre ce qu'il se passe même sans connaître le jeu, le scénario étant assez simple. Quelques autres scènes manquent à l'appel, mais les principales sont là, et c'est l'essentiel. Maintenant, ceux qui s'attendent à une adaptation 100% fidèle risquent de pousser quelques cris, puisque deux-trois grosses concessions ont été faites (mais à quelques détails près ça suit bien l'histoire originale... jusqu'à un certain point. J'y reviendrais.Bref, rallonger le film de quelques minutes n'aurait pas été de trop pour étoffer certains personnages (ce pauvre prince Henry n'apparaîtra que dans quelques scènes) et ralentir un peu le rythme, mais si on accepte les concessions faites, l'histoire proposée est suffisante pour vivre plein d'émotions et retranscrire l'esprit du jeu, et c'est l'essentiel.D'ailleurs, j'ai apprécié que le film ne sombre pas dans une avalanche de fan service, comme c'est souvent le cas avec ce genre de production à visée "nostalgique", en essayant de fourrer tout et n'importe quoi jusqu'à l’écœurement. Ici on se concentre sur l'essentiel (la trame du jeu et les personnages) et on distille les clins d’œil à droite à gauche, qui vont surtout se résumer aux 2 premières minutes du film, aux sorts et aux monstres emblématiques de la série.Un mot vite fait sur les musiques, qui sont évidemment les versions orchestrales de celles du jeu, donc très bonnes mais avec un évident problème qui est que c'est parfois un peu en décalage avec ce qu'il se passe à l'écran (puisque la musique a été écrite pour un jeu et non pour un film, vous voyez le truc ?). De plus, histoire d'éviter de se retrouver avec les 5 mêmes musiques durant tout le film pour des scènes similaires (vu que le jeu n'a finalement que quelques pistes), les producteurs ont été logiquement piocher dans le répertoire des autres jeux de la série. Ça fait un peu bizarre au début, mais pourquoi pas, après tout.Un petit mot aussi sur l'acting et la mise en scène, que j'ai vraiment trouvé top aussi, à ma grande surprise. On sent que ça surjoue un peu, comme d'habitude chez les japonais, mais on reste dans un film d'animation et ça passe. Mais surtout, que ce soit le choix des voix/seiyuu, les mouvements des personnages et globalement ce qui se dégage de leur personnalité, on a une mise en scène différente de d'habitude (en tout cas par rapport aux anime 2D) mais qui marche très bien, avec un résultat mixant là encore le style japonais et le style occidental. Les personnages sont bien campés et vite attachants, et c'est une vraie bouffée d'air frais, à tel point que j'aimerais voir ce genre d'acting un peu plus souvent (même si une fois de plus, tout n'est pas parfait et certaines répliques manquent un peu d'impact). Mention spéciale encore à Bianca avec son côté aventurière débrouillarde, qui tranche un peu avec le style de l'originale mais qui passe très bien, et surtout vient briser l'image habituelle de la fille docile dépendante du héros encore trop présente dans les productions japs (même quand on te la présente au départ comme une aventurière débrouillarde, oui je pense à toi Asuna).Même Flora s'en sort plutôt bien aussi à ce niveauDu coup voilà, j'ai passé un très chouette moment, le film peut être perfectible sur certains points et aurait pu suivre un peu mieux la trame du jeu, mais dans l'absolu on est loin du naufrage que je m'étais imaginé surtout quand j'ai appris queEh bien si je fais dans le sarcasme, je dirais que les japonais font les japonais, et crient au scandale et à la trahison pour une raison (que je trouve) stupide.Mais laissons-leur le droit de protester à la française, et voyons de quoi il retourne (d'autant que si on y réfléchis, leur indignation reste compréhensible).Et la raison de cette haine n'est pas dûe à l'absence du style Toriyama, au choix de la 3D, aux coupes scénaristiques ou autre détail du genre, même si bien sûr cela a parfois été reproché au film. Il s'agit de la toute dernière scène du film (comme quoi tout allait bien jusque dans les 15 dernières minutes), que je vais bien être obligé de raconter en détail pour qu'on puisse comprendre ce qui n'est pas passé.Je dois admettre que j'ai un peu rigolé avec cette fin à la Matrix, ou en fait plutôt à la Star Ocean 3 pour ceux qui connaissent, mais dans le même temps, elle ne m'a pas paru illogique et finalement une alternative intéressante pour se démarquer de l’œuvre d'origine (après tout, on est sur une adaptation ciné, c'était l'occasion de faire quelque chose de différent).Le message en lui-même est assez maladroit (le virus incarne la société qui diabolise les JV et les considère toujours comme un loisir pour enfant duquel il faudrait grandir, et le héros symbolise bien sûr les joueurs qui ont conscience que ce ne sont que des jeux, mais qu'ils font néanmoins partie de leur vie et créent de précieux souvenirs, par conséquent ne sont pas "une perte de temps inutile") mais pas mauvais dans le fond, et témoigne de l'affection que porte le réalisateur du film au jeu et aux joueurs.Qu'est-ce qui a vexé les japonais, du coup ? Eh bien ce fameux message, précisément, que les fans ont pris pour une attitude condescendante du réalisateur et des créateurs du jeu, avec ce paternalisme gerbant qui te rappelle que tout ça c'est de l'imaginaire et qu'il faut grandir, tout en te disant que c'est pas si grave car ça te fait de bons souvenirs.Bien sûr, ça s'ajoute au fait que la fin part en nawak au lieu de suivre simplement la fin prévisible du jeu, que les fans auraient du coup préféré voir pour avoir une adaptation vraiment fidèle. Mais dans l'absolu, c'est vraiment ce message qui a mal été digéré auprès des fans voire non-fans du jeu, qui n'ont pas hésité à mettre les pires reviews avec toute la mauvaise foi dont ils sont capables tout en incendiant à côté les personnes qui ont apprécié le film (et il y en a, on est pas loin de 50% de reviews positives pour 50% de reviews négatives).Pour beaucoup, ce message est un non-sens aujourd'hui, alors que le JV s'est largement démocratisé et n'est plus vu comme un loisir pour enfants (il suffit de prendre pour exemple Pokemon qui brasse toutes les générations au Japon, des plus jeunes aux plus âgées) et que plus personne ne s'inquiète de devoir "grandir" des jeux. Par conséquent, ce ne peut qu'être une fausse marque d'affection hypocrite du réalisateur du film.Perso, j'ai trouvé au contraire que le film respirait l'amour pour le jeu autant que pour les joueurs, d'autant que comme je le disais plus haut on sent assez peu l'aspect mercantile du film, donc je ne peux pas m'empêcher de voir dans la réaction japonaise une crise d'égo un peu déplacée. Déjà parce que le film, et surtout sa fin, est bien être une lettre d'amour aux joueurs (après tout, c'est le héros/joueur qui gagne), et ensuite parce que, tout peu subtil qu'il est, le message reste encore d'actualité aujourd'hui, même dans la société nippone, ou nombre d'anciens joueurs ont fini par lâcher les jeux pour s'insérer dans le rythme difficile de la vie active. L'idée était alors plus de valider les souvenirs des moments passés à jouer, plutôt que de les dénigrer en mode "c'était bien de jouer mais il faut grandir maintenant".Bref, désolé encore pour ce pavé (désolé, c'est une maladie chez moi), mais au-delà de la réaction du public japonais que vous trouverez juste ou non, je trouve intéressant de comprendre comment chacun réagit à un film et de voir finalement ce qui constitue un film, à travers le regard du public.Au cas où, je vous laisse avec le dernier trailer, en espérant quand même vous avoir donné envie de voir le film !Bon jeu à tous et à toutes !