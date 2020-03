résumé:

Plongez dans un jeu d'exploration sous-marine à la fois original et rafraîchissant, baigné dans une ambiance unique.



La glace a progressivement recouvert la surface de la terre, contraignant les humains à se réfugier dans l'océan. Mais même la mer ne peut éternellement les protéger, et c'est au tour de l'aquanaute que vous incarnerez de voir sa maison sous-marine envahie par la glace, l'obligeant à entamer à la hâte un voyage vers les profondeurs. Accompagnez cet être solitaire et laissez-vous guider vers les abysses par une mystérieuse créature mécanique... Est-il possible qu'il y ait d'autres survivants, aussi loin sous la surface ?



Parcourez l'immensité de ce monde sous-marin envoûtant et débordant de vie, tout en faisant attention à vos réserves d'oxygène. Augmentez la résistance de votre combinaison et partez explorer les ruines de civilisations oubliées au plus profond de l'océan.