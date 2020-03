Metacritic 93/100 (critiques) -Pour l'instant-

IGN 10/10

Half-Life: Alyx a établi une nouvelle base pour la VR en matière d'interactivité, de détails et de conception de niveaux, montrant ce qui peut se produire lorsqu'un développeur de classe mondiale se lance à la nouvelle frontière de la technologie.

Gamekult 9/10

JVC 18/20

( 25 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)Half-Life : Alyx has set a new bar for VR in interactivity, detail, and level design, showing what can happen when a world-class developer goes all-in on the new frontier of technology.EDGE 9/10Game Informer 9/10USGamer 9/10Gamespot 9/10Destructoid 9/10Half-Life : Alyx est à la fois la pépite qu’attendait la réalité virtuelle, mais aussi celle que la VR méritait... Un jeu à la fois beau, spectaculaire, prenant, accessible et flexible, qui permet de rallier sous la même bannière les meilleures idées développées sur le secteur du FPS VR, de leur offrir un standing de finitions de haute volée, et de les accompagner d’excellentes features de game design et de mise en scène. Valve nous prouve ici qu’il sait toujours développer de grands jeux et que sa mythique saga n’est pas si "morte et enterrée" que ça... Vivement Half-Life 3 !