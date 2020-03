La PS5 est un monstre, c'est l'une des consoles les plus cool que nous ayons jamais vues ou utilisées, elle propose tellement de choses révolutionnaires. Le consensus général (parmi les développeurs) est que les deux consoles sont extrêmement puissantes et très similaires à bien des égards. Elles font toutes deux des choses différentes d'une manière vraiment cool. Les deux embarquent des technologies extrêmement impressionnantes, mais en raison de la façon dont Sony a présenté sa console, il est maintenant dit que la Xbox Series X est beaucoup plus puissante que la PS5.

Je pense que c'est une erreur potentiellement fatale de Sony. Peut-être que les joueurs l'oublieront si la PS5 est moins chère ou si elle profite d'un line up de folie, mais en ce moment, après tant d'années de décisions judicieuses de sa part, Sony vient de commettre une erreur.

Depuis le milieu de la semaine, nous avons la chance d'y voir un peu plus clair au sujet des capacités techniques de la PlayStation 5. Alors que la présentation ultra-technique du constructeur japonais a été accompagnée de nombreuses louanges de la part des développeurs à travers le monde, Jason Schreier considère que la présentation de la machine sous cette forme fut une erreur.Lors de son dernier podcast, le rédacteur en chef de Kotaku nous livre sa vision des choses et explique pourquoi Sony pourrait avoir loupé la mise en lumière de sa machine.