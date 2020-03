Une infraction fera l'objet d'une amende de 38 euros et pourrait être portée à 135 euros.

Bonjour à tous,Je suis désolé de faire cet article, mais je vois que certains ont besoin d'avoir plus d'informations sur ce confinement qui ne porte pas son nom.Voici les mots du ministre de l'intérieur, M. Castaner :--------22h10: Attestation pour se déplacer, amende de 38 euros, 100.000 policiers et gendarmes mobilisés, annonce CastanerLes exceptions ont confinement seront notamment pour:- déplacement vers le lieu de travail (sur dérogation)- faire les courses ou besoins de première nécessité- pour motif de santé- pour l’assistance de personnes vulnérables- sortir faire de l'activité physique ou promener son chien sans se retrouver en groupeIl y aura «des points de contrôles fixes et mobiles, sur les actes principaux et secondaires.» 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les contrôles.Les personnes (piétons et voitures) devront justifier de la nécessité de se déplacer avec un document l'attestant sur l'honneur. L'attestation obligatoire sera téléchargeable en ligne ici. Il sera possible de la faire sur papier pour ceux ne pouvant pas la télécharger.------Ce sont des informations officielles, issus des institutions de l'état (vous me connaissez, les rumeurs et compagnie, ce n'est pas mon truc).Pour finir, vous pourrez télécharger cette attestation ici : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus Voilà, pour ceux qui se posent la question : Restez chez vous ! Les hôpitaux du Grand-Est arrivent à saturation (je partagesi cela peut permettre à certains de comprendre la situation : ), aidez le personnel médical en limitant vos déplacement. Bon courage (et bon jeu ?) à tous !