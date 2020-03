Comme beaucoup d'entre vous, nous avons fait la démo d'FFVII Remake sortie récemment et outre le fait que ça envoi du lourd, on s'est fait une remarque assez surprenante...Le remake a l'air de reprendre tout d'FFVII original mais surtout de l'étoffer pour le rendre plus long, plus complet etc...Nous avons donc décidé de refaire l'intro d'FFVII jusqu'au garde Scorpion, pour comparer tout cela... Et c'est là qu'on s'est rendu compte de quelque chose.Est-ce que comme nous, vous avez la sensation qu'FFVII original, comparé au Remake, est beaucoup trop rapide dans l'enchainement des évènements ? Qu'on a l'impression que tout est résumé dans l'original au final.Attention, on ne dénigre pas l'original, loin de là, on est beaucoup trop fan pour çaMais voilà, on voulait savoir si ce ressenti vous le partagiez aussi, ou non.P.S : Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, notre intuition depuis le début se concrétise, Heidegger fait clairement référence aux évènements de Before Crisis avec le Président, ce qui voudrait donc dire que ce qu'on disait était peut-être juste et que Square Enix a bien décidé d'introduire des éléments des autres épisodes de la compil' et de possiblement aussi remaker ces épisodes là en un seul, d'où le fait qu'ils ne savent plus combien d'épisodes ils vont faire