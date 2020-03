Le salon E3 qui doit se tenir cette fin de printemps, précisément entre les 9 et 11 juin prochains à Los Angeles, serait donc annulé, selon les indiscrétions de Bloomberg, citant des sources proches de l'organisation (et notamment le site Arts Technica), à cause de l'épidémie du Coronavirus.L'annulation devrait être annoncée à 9 h 30, heure de Los Angeles, ce 11 mars par la Entertainment Software Association (ESA), soit 17h30, heure française, selon une personne proche du dossier.Rappelons que le salon E3 de Los Angeles est le plus grand événement jeu vidéo de l'année, où l'on y découvre de toutes nouvelles annonces notamment de consoles, de jeux PC et consoles à foison. Sony ayant décliné l'invitation cette année, Microsoft était notamment particulièrement attendu.laissant penser qu'ils sont forcément au courant de quelque chose, et notamment de l'annonce de ce soir.note : Bonne journée les Kyoamis