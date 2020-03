"J'ai intégré Sony Computer Entertainment en 1996 dans le cadre de la deuxième vague d'embauches des personnes récemment diplômées. À l'époque, je pense que l'équipe de recherche et développement de SCE était composée d'environ 50 personnes, avec Ken Kutaragi à la barre tandis que des gars comme moi étaient tout en bas de l'échelle. Si je me souviens bien, j'ai été embauché juste après l'annonce de l'entrée de Square dans les rangs des développeurs tiers de Sony. Au moment de la sortie de Final Fantasy VII, j'ai eu la chance de regarder les cinématiques et, comme beaucoup de gens, je me souviens très bien du choc de voir Aerith faire face à la mort de manière si spectaculaire…



Je crois que mon premier travail après avoir rejoint SCE a été de programmer une sorte de convertisseur vidéo qui avait pour but d'appliquer des filtres aux vidéos. C'est le premier programme que j'ai écrit professionnellement. Le fait est que lorsque je suis entré dans l'équipe, j'étais probablement le membre le moins utile de tous. Je n'exagère pas non plus quand je dis cela, je n'avais pas vraiment de compétences en génie électrique pour parler de quoi que ce soit et je ne savais même pas comment démarrer Windows 3.1, encore moins comment écrire des programmes. Même maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que les gens de Sony ont vu en moi lorsqu'ils ont décidé de m'engager.



Heureusement, j'ai eu la chance d'apprendre à programmer des ordinateurs grâce à un programme de formation que l'entreprise a organisé. Le matériel était facile à comprendre pour moi et je suis sorti de cette formation avec le sentiment de pouvoir programmer à peu près n'importe quoi. Après avoir terminé cette formation, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été chargé de tout, de l'inspection des émulateurs de CD aux modèles de convertisseurs de données, libc, etc. C'est au milieu de ce travail, vers 1998 que les employés de ma division ont été informés de la prochaine console PlayStation.



Après ce point, le groupe de recherche et développement a été divisé en deux équipes. Une équipe a évidemment continué de se concentrer sur la PlayStation 1, tandis que l'autre a mis le cap sur la prochaine génération. Je savais que, pour ma part, en tant que personne qui aime toujours découvrir de nouvelles choses, je voulais travailler dans cette dernière équipe.



Une fois que j'ai été intégré à l'équipe PlayStation 2, on m'a confié la tâche de faire tourner les jeux PS1 sur le nouveau système. À l'époque, il était normal que vos anciens jeux ne puissent pas fonctionner sur des consoles plus récentes, mais SCE voulait inverser cette tendance, ce que je pensais être avant-gardiste. Étant donné que je n'étais dans l'entreprise que depuis quelques années à ce moment-là aussi, j'étais très heureux d'avoir été autorisé à travailler sur quelque chose de si important.



Lorsque cette décision de rendre la PS2 rétrocompatible avec les jeux PS1 avait été prise, il était déjà prévu que la PS2 réutilise le processeur principal de la PS1 en tant que processeur d'entrée / sortie pour le nouveau matériel. Le hic, cependant, était qu'aucun autre matériel de la PS1 n'était, à ce stade, inclus, ce qui signifie que le reste devrait être émulé avec un logiciel. Ayant été impliqué dans le génie logiciel jusqu'à ce moment-là, c'était à moi d'écrire l'émulateur pour le SPU (partie audio) de la PS1.



La puce audio de la PS2 est structurée en deux parties: le cœur et le processeur de signal numérique (DSP). Un membre senior de l'équipe qui travaillait spécifiquement dans l'ingénierie du son s'est attaqué au travail d'émulation du côté DSP, tandis que je focalisais mon attention sur le cœur. À cette fin, nous nous sommes installés dans une pièce aménagée pour nous chez un sous-traitant et nous nous sommes isolés alors que nous nous mettions au travail pour rédiger la programmation nécessaire. Il n'y avait pas de fenêtres à l'intérieur de cette pièce et je me souviens avoir discuté régulièrement avec l'autre ingénieur pendant que nous travaillions. Ce n'était pas si mal, cependant, car nous sommes devenus des amis très proches à la suite de ce temps ensemble.



Je ne me souviens pas exactement depuis combien de temps nous travaillions, mais un jour, tout a été bouleversé. En fin de compte, la puce audio de la PS1 allait être incluse dans les composants internes de la PS2, ce qui signifie que tout notre travail a été jeté à la poubelle.



L'émulateur SPU que nous codions n'avait plus lieu d’exister, laissant nos rôles en suspens puisque l'adoption de la puce audio de la PS1 ne s'est pas faite aux dépens du nouveau processeur de son de la PS2. Nous avons spéculé sur ce qui allait suivre, comme, par exemple, l'écriture potentielle de vecteurs de test pour ce nouveau processeur de son. Cependant, ma prochaine mission a été une énorme surprise.



Plus précisément, j'ai été chargé d'émuler le processeur graphique de la PS1, une demande qui m'a complètement dérouté. Quelqu'un d'autre était déjà censé s'occuper de cela et quand j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit qu'ils quittaient l'entreprise et que c'était à moi de reprendre là où ils s'étaient arrêtés, sans aucune discussion . Qu'il suffise de dire qu'après avoir travaillé le son jusque-là, passer du côté graphique était un énorme bouleversement. Mais cela n'avait pas d'importance en fin de compte, car je n'avais pas grand-chose à dire dans un sens ou dans l'autre. Qu'on le veuille ou non, j'ai dû accepter ma nouvelle mission.



Cela ne veut pas dire que je pensais que ça allait être une colline impossible à gravir, cependant. Dans mon esprit, je considère les émulateurs comme une sorte de convertisseur en soi, ceux qui prennent principalement des commandes conçues pour les anciens processeurs et les traduisent en des commandes que le nouveau processeur cible peut comprendre et exécuter. En ce sens, même si le matériel audio et graphique sont différents, au final, ils envoient tous deux fondamentalement des commandes. Tout ce qu'un émulateur fait est de changer la forme et le flux de ces commandes. Tant qu'un émulateur est entièrement testé, tout devrait fonctionner à la fin, même si c'est évidemment plus difficile dans la pratique.



Au moment où j'ai hérité du travail d'émulation GPU, le responsable précédent avait heureusement déjà défini un cadre de base, donc je n'ai pas eu à tout recommencer à zéro. Ma première tâche a donc été de me familiariser avec les spécifications du GPU pour la PS1 et la PS2. Après cela, j'ai commencé à implémenter des fonctions manquantes alors que j'essayais initialement de me concentrer sur la reprogrammation des commandes GPU de la PS1.



Le premier jeu PS1 qui a démarré dans l'émulateur de la PS2 était Ridge Racer. En tant que titre de lancement de la PS1, il semblait assez logique qu'il soit le premier à être opérationnel. J'ai réfléchi à l'importance que cela avait de donner une seconde vie au jeu en allumant la PS2.



Cela dit, les premiers résultats n'étaient pas parfaits, pour le dire très, très poliment. La porteuse de pancarte qui apparaît au début de chaque course, par exemple, était représentée par une mosaïque plutôt que comme un véritable sprite. De plus, lorsque vous terminez un tour, l'écran devient rose. Pourtant, j'étais simplement content de voir le jeu fonctionner. Même si la seule chose qui était réellement émulée était le GPU, c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il serait possible d'obtenir une rétrocompatibilité PS1 sur la PS2 avec ce niveau d'émulation logicielle.



Tôt le matin du 2 mars 1999, je me tenais derrière les rideaux de la scène du Tokyo International Forum, où la PlayStation 2 allait être officiellement dévoilée au monde plus tard dans la journée au PlayStation Meeting 1999. Mon rôle était de jouer une démonstration en direct de la rétrocompatibilité de la console avec la PS1 une fois la fonctionnalité annoncée lors de la présentation.



J'étais en standby depuis la veille pour préparer l'événement. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le premier démarrage de Ridge Racer et les progrès sur l'émulateur GPU étaient significatifs. Un certain nombre de jeux PS1 étaient désormais en mesure de fonctionner, Crash Bandicoot: Warped étant le meilleur du groupe. Pour cette raison, il a été choisi comme jeu pour montrer la rétrocompatibilité de la PS2. Il n'y avait qu'un seul problème : parfois le jeu se figeait sans raison.



Il va sans dire qu'il y aurait de gros problèmes si le jeu se bloquait au milieu de la démo devant un public aussi large. Malheureusement, je n'étais pas parvenu à déterminer ce qui causait ces freezes. Tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que tant que Crash continuait de bouger, le jeu restait stable pour une raison quelconque. Sachant cela, je suis resté éveillé toute la nuit, jouant sans cesse sur le matériel de développement PS2. Le flux de gameplay de notre écran a également été configuré de manière à pouvoir être affiché sur grand écran sur scène lors de la conférence en appuyant simplement sur un interrupteur. Quant à savoir pourquoi nous ne pouvions tout simplement pas commencer à jouer le matin de l'annonce, c'était parce qu'il y avait une chance que l'émulateur lui-même ne se charge pas et qu'il n'y aurait pas assez de temps pour le réparer avant la présentation. En conséquence, aussi surprenant que cela puisse paraître, il était donc plus sûr d'un point de vue logistique de simplement laisser le système fonctionner toute la nuit une fois qu'il avait démarré.



Heureusement, nous avons traversé cette nuit sans incident. Le système est resté opérationnel à l'approche du grand moment. On ne peut pas non plus sous-estimer l’importance d’un événement. Le PDG de Sony, Nobuyuki Idei, était lui-même présent pour offrir son soutien. Des démos techniques qui montraient la puissance de l'Emotion Engine et du Graphics Synthesizer de la PS2 étaient de la partie. De derrière les rideaux, je n'avais pas une bonne vue de ce qui se passait, mais je pouvais dire que les gens étaient réceptifs et applaudissaient. Tout se dérouleait selon le plan. Puis est arrivé le moment de révéler la compatibilité descendante.



Croyez-moi ou non, je ne me souviens vraiment pas de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Le plan pendant la démo de Crash Bandicoot était pour moi de jouer le jeu comme d'habitude, de sauter par-dessus les obstacles et d'avancer de plus en plus profondément dans la scène. Mais quand est venu le temps de jouer sérieusement au jeu, j'ai vraiment eu du mal à le faire et j'ai buté sur un obstacle particulier dans le niveau. A partir de ce moment, je n'ai plus aucun souvenir. Je ne peux pas vous dire si j’ai réussi à me reprendre ou non.



De toute évidence, cependant, les choses semblaient bien se terminer à la fin parce que l'annonce a été accueillie avec des applaudissements malgré ma mauvaise présentation. Tout compte fait, l'événement a été un grand succès.



La PlayStation 2 a finalement été lancée au Japon le 4 mars 2000. Les travaux sur l'émulateur PS1 ont été essentiellement terminés vers le Nouvel An, si je ne me trompe pas. En fin de compte, il y avait une poignée de jeux qui ne fonctionnaient tout simplement pas correctement, ce qui nous a amenés à compiler une liste noire publique de jeux PS1 que les joueurs ne pourraient pas faire tourner sur leur PS2.



Après le lancement japonais venaient ceux en Amérique du Nord et en Europe, dont l'émulateur respectif soutenait naturellement les jeux PS1 respectifs. Juste avant leur sortie, je me suis rendu dans les bureaux américains et européens de Sony pour aider au débogage, c'était la première fois que je partais à l'étranger. La PS2 n'était finalement pas à 100% rétrocompatible avec le catalogue arrière de la PS1, mais elle n'en supportait pas moins la quasi-totalité. Quand j'y repense maintenant, cette mission est probablement la plus importante que j'aie jamais eue dans ma carrière.



Ken Kutaragi a placé la barre haute pour nous au sein de son équipe, nous disant de toujours savoir si le travail que nous fournissions était le meilleur que nous pouvions produire. Quand je pense à ce que j'ai fait de mieux de mon vivant, la première chose qui me vient à l'esprit est le travail que j'ai fait sur la compatibilité descendante de la PS1. C’est ma fierté.



Pour être absolument clair, je n'aurais pas pu le faire seul et beaucoup de gens m'ont aidé en cours de route. En fin de compte, si ce n'était pas moi qui l'avais réussi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Quoi qu'il en soit, le fait d'avoir pu participer à un projet aussi énorme jusqu'à la fin est quelque chose dont je suis très fier. Je ne peux qu'espérer avoir une autre occasion de refaire quelque chose de similaire dans ma vie."