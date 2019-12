En effet, si l’on en croit le journaliste russe de jeu vidéo Anton Logvinov,Pourquoi me direz vous ? juste parce que Sony se concentre sur les titre fin de gen PS4 qui passerons sur PS5 en mode boosté dans un premiers temps.Alors que Microsoft a mis ses 15 studios first party à la tâche exclusivement pour la sortie de la next gen.On parle quand même d'entre 12 et 15 exclu day one sur Xbox series XScoop même Julien en parle à partir de 3min30 :Le journaliste en question a vus très souvent bon, et il est bien renseigné sur le sujet.vous en pensez quoi ? possible que Sony arrive avec une PS5 avec zéro exclu dans les poches ?J'ai un doute.