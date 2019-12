Star Citizen était en accès libre il y a quelques jours de cela, on en a profité pour y jouer en coop pour découvrir un peu l'univers et réaliser une mission périlleuse... Il y a des joueurs de ce jeu par ici ? Vous pensez quoi de ce jeu qui est toujours en Alpha ? Deviendra-t-il un très grand jeu ou est-ce qu'il va faire un flop à l'arriver, si arrivée il y a... ?

Who likes this ?

posted the 12/20/2019 at 11:45 AM by projetgenesis