Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ce jeu, mais récemment un évènement a eut lieu à son sujet qui nous en dévoile un peu plus.



Son développement est long, assez chaotique, moi même je ne comprennais pas trop ce que le studio fabriquait jusque là... Du coup on a fait une vidéo qui récapitule tout ça et donne les dernières infos.



Mais si parmis vous il y en a qui connaissent le jeu, vous pensez quoi de tout ça ? Vous l'attendez ou pas du tout ?