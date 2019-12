Divers

Apple, Tesla et d’autres poursuivis pour exploitation d’enfants dans les mines de cobalt au Congo



Apple, Google, Tesla, Microsoft et Dell sont directement ciblés par une class action déposée hier aux États-Unis pour le compte de plusieurs plaintifs de la République Démocratique du Congo.



En cause ? L'hypocrisie dont font preuve ces Big Tech, en continuant de s'approvisionner en cobalt dans des mines congolaises exploitant sans vergogne des enfants.



« Les jeunes enfants qui exploitent le cobalt ne sont pas seulement forcés de travailler à plein temps à des postes très dangereux, au détriment de leur éducation et de leur avenir, lit-on dans la plainte déposée hier dans le District de Columbia (États-Unis), ils sont régulièrement mutilés et tués par des effondrements de tunnels et autres dangers connus comme inhérents à l'exploitation du cobalt en RDC ».



Pour s'en tirer à bon compte avec leur conscience, Apple, Google, Tesla, Dell et Microsoft jouent avec les mots, et misent pleinement sur les euphémismes. Dans la communication des Big Tech, « ces travailleurs sont officiellement inclus dans les "mineurs artisanaux" pour couvrir le fait qu'ils travaillent dans de larges cercles informels parmi lesquels de jeunes enfants se rendent dans les zones où l'on trouve du cobalt et utilisent des outils primitifs pour creuser [ ... ] », poursuit la plainte.

Article complet et source : https://www.clubic.com/pro/entreprises/apple/actualite-879727-apple-tesla-poursuivis-exploitation-enfants-mines-cobalt-congo.html